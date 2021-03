Elterngeld 2020: Leichter Anstieg bei Vätern

Wiesbaden. Die Zahl der Männer, die Elterngeld bezogen haben, ist im vergangenen Jahr erneut leicht gestiegen. Ihr Anteil an allen Elterngeldbeziehenden stieg um 1,4 Prozent auf rund 462.000, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Väter übernehmen in der Mehrzahl weiterhin nur den kleineren Teil: Während Mütter im Schnitt 14,5 Monate Elterngeld bezogen, waren es bei den Vätern 3,7 Monate. Diese Verteilung sei in den vergangenen Jahren praktisch konstant geblieben, teilte das Bundesamt mit. Mit einem Väteranteil von 30 Prozent war Sachsen 2020 Spitzenreiter unter den Bundesländern, gefolgt von Bayern und Berlin mit je 27,2 Prozent. Am niedrigsten lag der Anteil im Saarland mit 19,1 Prozent und Bremen mit 20,7 Prozent. (dpa/jW)