Wirtschaftsforscher: Insolvenzwelle droht

Neuss. In der zweiten Jahreshälfte droht in Deutschland Wirtschaftsexperten zufolge ein deutlicher Anstieg der Zahl der Unternehmensinsolvenzen. Durch staatliche Hilfen seien in der Coronakrise rund 25.000 Unternehmen künstlich am Leben gehalten worden, berichteten die Wirtschaftsauskunftei Creditreform und das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in einer am Donnerstag veröffentlichten gemeinsamen Untersuchung. Die Ökonomen stützten sich auf die Auswertung der Bonitätsdaten von etwa 1,5 Millionen Unternehmen. Mehr als 300.000 von ihnen seien in finanziellen Schwierigkeiten. Dies spiegle sich jedoch in den Insolvenzzahlen bislang noch nicht wider. (dpa/jW)