Türkei: Prozess gegen »Samstagsmütter« gestartet

Istanbul. Im Zusammenhang mit Protesten der sogenannten Samstagsmütter, die Aufklärung über »Verschwundene« fordern, hat in der Türkei ein Prozess gegen 46 Angeklagte begonnen. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft verlas am Donnerstag die Anklage. Die »Samstagsmütter« machen seit mehr als 20 Jahren wöchentlich mit Sitzstreiks auf das Schicksal ihrer in den 1980er und 90er Jahren von Todesschwadronen verschleppten und »verschwundenen« Verwandten aufmerksam. Den Angeklagten, darunter neben Angehörigen auch Unterstützer, werden Verstöße gegen das Demonstrationsgesetz vorgeworfen. (dpa/jW)