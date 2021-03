USA verhängen weitere Sanktionen gegen Myanmar

Washington. Nach dem Putsch in Myanmar in der Nacht zum 1. Februar verhängt die US-Regierung weitere Sanktionen, die auf die wirtschaftlichen Ressourcen des neuen Führungsapparats abzielen. Von den Maßnahmen seien zwei Holdings betroffen, an denen derzeitige oder frühere Militärangehörige alle Anteile hielten und durch die das Militär bedeutende Wirtschaftsbereiche kontrolliere, teilten das Finanz- und Außenministerium am Donnerstag mit. Auch London verhängte am Donnerstag weitere Sanktionen gegen eine der Holdings, da diese in Menschenrechtsverletzungen involviert sein soll. (dpa/jW)