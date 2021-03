Hut im Ring

Potsdam. Die frühere Fußballnationalspielerin Tabea Kemme will Präsidentin des Traditionsklubs Turbine Potsdam werden. Das sagte die 29jährige zu Bild am Sonntag. Auf der Mitgliederversammlung am 30. Mai wolle sie gegen den amtierenden Präsidenten Rolf Kutzmutz (73) antreten. »Mein Ziel ist es, die Bedingungen im Verein zu professionalisieren. Im Scouting, der medizinischen Versorgung«, so Kemme über ihre Pläne beim sechsmaligen deutschen Meister. (sid/jW)