Japan: Verbot von »Homoehe« gekippt

Tokio. Ein japanisches Gericht hat die fehlende rechtliche Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe für verfassungswidrig erklärt. Das Gericht in der nordjapanischen Stadt Sapporo erklärte am Mittwoch, gleichgeschlechtlichen Paaren den Zugang zu den Vorteilen der Ehe zu verbieten verletze das in der Verfassung garantierte Recht auf Gleichbehandlung. In Japan ist die sogenannte Homoehe nicht anerkannt. Mehr als ein Dutzend Paare hatten 2019 vor mehreren Gerichten des Landes geklagt und der Regierung Diskriminierung vorgeworfen. (AFP/jW)