München: Protest gegen 1. »Marsch fürs Leben«

München. Die »Antisexistische Aktion München« (ASAM) ruft unter dem Motto »Feminists as hell – Fundis zum Teufel jagen« für Sonnabend zum Protest gegen radikale Abtreibungsgegner auf. Anlass ist der erstmalig in München stattfindende »Marsch für das Leben«, organisiert vom neugegründeten Verein »Stimme der Stillen«, wie es in der Pressemitteilung von ASAM heißt. Mit einer Kundgebung, die um 12 Uhr an der Münchner Freiheit beginnt, und einer Demonstration für sexuelle und körperliche Selbstbestimmung starten an diesem Tag die feministischen Proteste gegen die sich selbst als »Lebensschützer« bezeichnenden Fundamentalisten. Zusätzlich zu den Dutzenden Veranstaltungen verschiedener »Lebensschutz«-Gruppierungen in München wolle die Szene mit dem »Marsch für das Leben« eine weitere Großveranstaltung in der bayerischen Landeshauptstadt etablieren, so ASAM-Sprecherin Nina Stern. (jW)