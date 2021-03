Die Schauspielsparte des Theaters Krefeld und Mönchengladbach hat seinen neuen Schauspieldirektor selbst gewählt, wie das Theater mitteilte. Unter den 15 Bewerberinnen und Bewerbern konnte sich Christoph Roos durchsetzen, der am Gemeinschaftstheater bereits zahlreiche Stücke auf die Bühne gebracht hat, zuletzt »Für immer schön« von Noah Haidle. Roos nimmt seine neue Tätigkeit in der Spielzeit 2022/23 auf – mit einer Perspektive bis 2025. Die Beteiligung der Schauspieler geschah auf Vorschlag von Generalintendant Michael Grosse, der damit vor dem Hintergrund der Debatte um Machtmissbrauch an Theatern ein Zeichen setzen wollte, hieß es in einer Mitteilung. (jW)