Russland: Strafen für Veteranenbeleidigung

Moskau. In Russland drohen für die Beleidigung von Weltkriegsveteranen künftig bis zu fünf Jahre Gefängnis. Die Staatsduma stimmte am Mittwoch in Moskau in dritter Lesung für eine entsprechende Gesetzesänderung. »Es ist nicht hinnehmbar, diejenigen zu beleidigen, die das Mutterland verteidigt haben«, sagte Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin. Bislang drohten für die Verleumdung von Veteranen Geldstrafen oder Zwangsarbeit. (dpa/jW)