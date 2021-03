EU: Neue Sanktionen gegen China

Brüssel. Die EU-Staaten haben sich auf Sanktionen gegen China wegen des angeblichen Vorgehens gegen die muslimische Minderheit der Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang verständigt. Wie die Nachrichtenagentur AFP von Diplomaten erfuhr, gaben die Botschafter der Mitgliedstaaten am Mittwoch grünes Licht für ein Sanktionspaket zu »Menschenrechtsverletzungen« in insgesamt sechs Ländern. Die chinesische Regierung hatte die EU am Dienstag vor Strafmaßnahmen gewarnt. »Sanktionen, die auf Lügen basieren, könnten als Versuch interpretiert werden, bewusst Chinas Sicherheit zu untergraben«, sagte der chinesische Botschafter bei der EU, Zhang Ming. (AFP/jW)