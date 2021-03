Maritime Wirtschaft vor Transformation

Berlin. Es klingt wie in anderen Industriezweigen auch: »Die Herausforderungen für die maritime Wirtschaft sind groß.« Mit diesen Worten stellte die Bundesregierung am Mittwoch einen umfangreichen Bericht über die Entwicklung und Zukunftsperspektiven der Branche vor. Auf knapp 80 Seiten liefert sie einen Überblick über Schiffbau samt Zulieferindustrie und Meerestechnik, Handelsschiffahrt und Häfen, Offshore-Windenergie, maritimen Klima- und Umweltschutz sowie die Polar- und Meeresforschung. Einerseits habe die aktuelle Coronakrise die Branche stark getroffen, heißt es einleitend. Andererseits erforderten wachsende Umwelt- und Klimaanforderungen den Auftakt eines umfangreichen Transformationsprozesses: drastische Emissionsminderung für bisherige sowie Entwicklung künftiger Antriebssysteme samt entsprechender Versorgungsstrukturen. Es ist das siebte Mal, dass ein solcher Bericht zur Unterrichtung des Bundestages vorgelegt wird – er dient der Vorbereitung der 12. Nationalen Maritimen Konferenz (NMK), die im Mai dieses Jahres – pandemiebedingt nur in digitaler Form – in Rostock stattfinden soll.