Bolivien: Vier Monate U-Haft für Áñez

La Paz. Eine Richterin in Bolivien hat laut Medienberichten vier Monate Untersuchungshaft für die ehemalige »Übergangspräsidentin« Jeanine Áñez und frühere Minister ihrer ultrarechten Putschregierung angeordnet. Die Richterin Regina Santa Cruz bestimmte, dass Áñez die U-Haft in La Paz im Frauengefängnis von Obrajes verbringen soll, die früheren Minister Álvaro Coimbra und Rodrigo Guzmán im San-Pedro-Gefängnis, wie bolivianische Zeitungen am Sonntag abend (Ortszeit) berichteten. (dpa/jW)