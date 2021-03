Kardinal Marx: Neues Gutachten im Sommer

München. Ein neues Gutachten zu sexuellem Missbrauch im Erzbistum München und Freising soll nach Angaben von Kardinal Reinhard Marx voraussichtlich in diesem Sommer veröffentlicht werden. Das sagte Marx am Sonnabend in München. Das Gutachten wurde bei der Kanzlei Westphal Spilker Wastl in Auftrag gegeben – ebenso wie das des Erzbistums Köln, das aber eine Veröffentlichung in letzter Sekunde verhinderte und dafür schwer in die Kritik geriet. Das neue Münchner Gutachten soll die Jahre 1945 bis 2019 untersuchen und auch veröffentlicht werden. (dpa/jW)