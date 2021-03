Italien: Sozialdemokraten wählen neuen Chef

Rom. Der frühere italienische Ministerpräsident Enrico Letta soll als neuer Parteichef die Sozialdemokraten aus der Krise führen. Der 54jährige wurde am Sonntag an die Spitze des Partito Democratico (PD) gewählt. Bei der Onlineparteiversammlung erhielt er 860 Jastimmen bei nur zwei Gegenstimmen. Er folgt auf Nicola Zingaretti, der Anfang März zurückgetreten war, weil er gegen die Beteiligung der Sozialdemokraten an der vom neuen Premier Mario Draghi mit Faschisten gebildeten Regierung war. Letta war von 2013 bis 2014 Regierungschef, bevor ihn sein damaliger Parteikollege Matteo Renzi stürzte. (dpa/jW)