Renault stößt Anteile von Daimler ab

Paris. Der französische Autobauer Renault hat seinen Anteil an Daimler verkauft. Renault nahm mit dem Aktienpaket – ein Anteil von 1,54 Prozent am Stuttgarter Konzern – 1,14 Milliarden Euro ein, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Mit dem Erlös soll ein Teil der Schulden, die 2020 3,6 Milliarden Euro ausmachten, abgetragen werden. (AFP/jW)