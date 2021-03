Friedensgespräche zu Afghanistan in Istanbul

Ankara. Die Friedensgespräche für Afghanistan sollen nächsten Monat in der Türkei fortgesetzt werden. Die Verhandlungen zwischen Vertretern der afghanischen Regierung und den Taliban seien für April in Istanbul geplant, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Freitag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Das genaue Datum und die Gesprächsinhalte seien derzeit noch Gegenstand von Beratungen. Die Verhandlungen seien »keine Alternative« zu den bereits laufenden Gesprächen zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban in Katar, betonte Cavusoglu, sondern sollen diese unterstützen. (AFP/jW)