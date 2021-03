EU bereitet Sanktionen gegen China vor

Brüssel. Wegen der angeblichen Internierung muslimischer Uiguren bereiten die EU-Staaten Sanktionen gegen China vor. Dies bestätigten mehrere EU-Diplomaten am Freitag der dpa in Brüssel. Die Maßnahmen sind Teil eines Sanktionspakets, das Verantwortliche für »schwere Menschenrechtsverletzungen« aus mehreren Weltregionen treffen soll. Die Arbeiten daran sollen bis zum EU-Außenministertreffen am 22. März abgeschlossen sein. Es wären die ersten Sanktionen der EU gegen China seit 1989. Nach Angaben aus EU-Kreisen einigten sich Vertreter der EU-Staaten am Donnerstag auf das Gesamtpaket, allerdings seien noch weitere Schritte für den Abschluss nötig. (dpa/jW)