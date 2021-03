Istanbul: Frauen nach Marsch festgenommen

Istanbul. Drei Tage nach dem feministischen Frauenmarsch sind in Istanbul zwölf Frauen festgenommen worden. Ihnen werde vorgeworfen, gegen das Demonstrationsrecht verstoßen und den Präsidenten beleidigt zu haben, sagte die Anwältin Sezin Ucar der dpa am Donnerstag. In der Begründung der Staatsanwaltschaft heiße es, die Frauen seien »rhythmisch gesprungen« und hätten dabei den Slogan »Tayyip, lauf weg, die Frauen kommen« gerufen. Eine der Festgenommenen sei unter 18 Jahren und darum bereits wieder entlassen worden, müsse aber zur Aussage zum Gericht. Insgesamt wurde die Festnahme von 18 Menschen angeordnet. Am internationalen Frauenkampftag hatten Tausende Teilnehmende unter hoher Polizeipräsenz im Zentrum der Metropole für Gleichberechtigung und gegen Gewalt an Frauen demonstriert. (dpa/jW)