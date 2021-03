Infektionsdynamik nimmt in Israel ab

Tel Aviv. In Israel nimmt die Infektionsdynamik ab. Erstmals seit Mitte Dezember fiel die Ansteckungsrate unter die Marke von drei Prozent bei knapp 99.000 durchgeführten Tests, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Die Impfkampagne in Israel mit seinen etwa 9,3 Millionen Einwohnern hatte kurz vor Weihnachten begonnen, bislang erhielten knapp 5,1 Millionen Menschen eine Erst- und davon knapp vier Millionen auch eine Zweitimpfung. (dpa/jW)