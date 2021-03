Coronafälle in Afrika gehen zurück

Johannesburg. Afrika verzeichnet bei der Zahl der nachgewiesenen neuen Coronafälle einen spürbaren Rückgang. »Bei den neuen Fällen gab es in den vergangenen vier Wochen auf dem gesamten Kontinent einen neunprozentigen Rückgang«, sagte John Nkengasong von der Gesundheitsorganisation der Afrikanischen Union (AU), der Africa CDC, am Donnerstag. In dem am meisten betroffenen Land Südafrika – es verzeichnet kontinental 38 Prozent aller Fälle – sei die Covid-19-Sterberate im Schnitt sogar um 25 Prozent gesunken. (dpa/jW)