Taliban erobern Bezirk in Nordafghanistan

Kabul. Die militant-islamistischen Taliban haben einen Bezirk in Nordafghanistan erobert. Nach Angaben lokaler Behördenvertreter überrannten sie am Donnerstag das Bezirkszentrum von Almar in der Provinz Fariab. Die im lokalen Regierungsgebäude stationierten Einsatzkräfte seien in einem gepanzerten Fahrzeug geflohen, während die Angreifer auf sie geschossen hätten. Vier bis sieben Polizisten seien verschwunden, es sei nicht klar, ob sie bei der Flucht getötet oder gefangengenommen worden seien. Das afghanische Militär habe vor zehn Tagen eine Operation zur Unterstützung der Einsatzkräfte in dem Bezirk begonnen. Nun habe man Luftunterstützung angefordert. (dpa/jW)