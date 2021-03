EU verlängert Kontrolle von Impfstoffexporten

Brüssel. Die Ende Januar eingeführte EU-Exportkontrolle für Coronaimpfstoff wird bis Ende Juni verlängert. Dies teilte die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mit. Demnach müssen Pharmakonzerne, die mit der EU Lieferverträge geschlossen haben, Genehmigungen beantragen, wenn sie bestimmte Drittstaaten beliefern wollen. Seit Anfang Februar wurden nach Angaben einer Kommissionssprecherin 249 solche Anträge genehmigt, und der Export von 34 Millionen Dosen Coronaimpfstoff in 31 Länder wurde erlaubt. Nur ein Antrag wurde abgelehnt. (dpa/jW)