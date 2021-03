UNO warnt vor Hungerkrise in Syrien

Damaskus. In Syrien hat sich nach einem UN-Bericht die Zahl der Menschen, die Hunger leiden und in Armut geraten, weiter erhöht. 12,4 Millionen Menschen und damit fast 60 Prozent der Bevölkerung lebten in Ernährungsunsicherheit und litten unter Hunger, teilte das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) am Donnerstag mit. Das seien doppelt so viele wie 2018. Die Zahl der Menschen, die ohne Ernährungshilfe nicht überleben können, liegt demnach bei 1,3 Millionen und hat sich innerhalb eines Jahres verdoppelt. (dpa/jW)