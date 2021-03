Brand bei größtem Cloudanbieter Europas

Strasbourg. Ein Großbrand in Datenzentren eines großen Internetdienstleisters im französischen Strasbourg hat die Arbeit zahlreicher Unternehmen gestört. Das Feuer war in der Nacht zu Mittwoch in einem der Rechenzentren des Hostinganbieters OVH ausgebrochen, wie dieser mitteilte. Die Ursache des Brandes war zunächst noch unklar. OVH ist der größte Cloudanbieter Europas. Der Konzern hat nach eigenen Angaben rund 1,5 Millionen Kunden weltweit und betreibt unter anderem 15 Rechenzentren in Europa. Die FAZ berichtete am Donnerstag, dass Anfang der Woche OVHcloud Pläne für einen Börsengang bekanntgegeben hatte, bei dem das Unternehmen mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet werden sollte. Diese Pläne dürften jetzt zurückgestellt werden. OVH ist an der europäischen Cloudinitiative Gaia-X beteiligt. (dpa/jW)