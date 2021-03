Griechenland: Zwei Flüchtlinge verurteilt

Athen. Ein halbes Jahr nachdem das Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos abbrannte, hat die griechische Justiz zwei junge Geflüchtete wegen Brandstiftung verurteilt. Die beiden 17jährigen Afghanen müssen für fünf Jahre ins Gefängnis, wie die Justiz am Mittwoch mitteilte. Die beiden Beschuldigten legten Berufung ein. Unterdessen starben bei einem Brand eines verlassenen Gebäudes in Thessaloniki drei geflüchtete Männer, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Die Polizei vermutet, dass sie an einer Rauchgasvergiftung gestorben seien. Das Gebäude sei in einem erbärmlichen Zustand gewesen, berichteten lokale Medien. (AFP/dpa/jW)