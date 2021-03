Jemen: Mehr Tote nach Brand in Flüchtlingslager

Sanaa. Bei dem Brand in einem Flüchtlingslager in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa am Sonntag sind medizinischen Kreisen zufolge mehr als 80 Menschen ums Leben gekommen. Zunächst hatte die Internationale Organisation für Migration acht Tote gemeldet. Wie dpa am Mittwoch erfuhr, schwebten auch die meisten der weiteren 150 Verletzten nach wie vor in Lebensgefahr. Die Mehrzahl der Opfer seien Geflüchtete aus Äthiopien. Nach Vorwürfen, die eine jemenitische Menschenrechtsorganisation an die aufständischen Ansarollah (»Huthi«) gerichtet hatte, unter deren Kontrolle Sanaa steht, wurden Forderungen nach einer unabhängigen Untersuchung laut. (dpa/jW)