Impfstoff: Kooperation der Konkurrenten

Paris. Vertreter der Pharmabranche wollten am Dienstag ihre Beratungen unter der Schirmherrschaft der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Paris über Wege für eine deutliche Produktionssteigerung bei den Coronaimpfstoffen abschließen (Redaktionsschluss dieser Seite, jW). Angesichts der starken weltweiten Nachfrage habe sich bereits einiges getan, hieß es seitens der WHO. So gehen immer mehr Unternehmen der Pharmaindustrie, die sonst miteinander konkurrieren, Kooperationen bei der Produktion von Coronavakzinen ein. (AFP/jW)