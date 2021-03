Verkauf an russischen Konzern gestoppt

Oslo. Norwegens Regierung hat den geplanten Verkauf eines Schiffsmotorenherstellers an einen Konzern mit Sitz in Russland vorerst gestoppt. Das Justiz- und Sicherheitsministerium in Oslo teilte am Dienstag mit, die Übernahme von Bergen Engines an die TMH-Gruppe sei aus Gründen der nationalen Sicherheit ausgesetzt. Bergen Engines wartet die Triebwerke von Schiffen der norwegischen Marine. Presseberichten zufolge auch die der »Marjata«, Aufklärungsschiff des norwegischen Nachrichtendienstes. Bis zum Ergebnis einer »ausreichenden Evaluierung« sei der Verkaufsprozess daher ausgesetzt. (AFP/jW)