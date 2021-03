Hymne am Küchentisch

Edition 52 In realistischen Aquarelltönen: Szene aus dem Comic »Bella Ciao«

Ob »Bella Ciao« die Klagehymne der Reisbäuerinnen oder der Partisanen war, klärt ein neues Comic aus dem Wuppertaler Verlag »Edition 52«. Das Buch heißt so wie das 2018 durch einen Remix wieder populär gewordene italienische Volkslied. Als rekurrierendes Motiv verweist es hier auf die Identität der italienischen Franzosen und deren Geschichte. Leichtfüßig verspinnt der Comicveteran Hervé Barulea alias Baru (73) Anekdoten seiner Familie mit Begebenheiten der Zeitgeschichte, schafft so ein assoziatives Stimmungsbild des Migrantendaseins.

Bemerkenswert ist die stilistische Variabilität des Altmeisters in vorgelegtem Band. Energetische, schwarzweiße Schlachtenszenen wechseln sich mit intimen Alltagsdramen in Farbe ab. Koloriert wurde hier in zarten, realistischen Aquarelltönen – Faschisten tragen schwarze Hemden, Kommunisten rote Halsbänder. Schweinchenrosa sind hingegen die Gesichter, aus denen sich ebensoviel wie aus den Textblasen lesen lässt. Baru ist einer dieser Meister des subtilen Mimikeinsatzes der französischen Bilderbücherschule des zwanzigsten Jahrhunderts.

In mehreren Episoden, man könnte sie auch Kurzgeschichten nennen, geht es um das Italienischsein. Cappelletti (Teigtaschen) in Brühe gehören genauso dazu wie das Massaker von Aigues-Mortes. Am 16. und 17. August 1893 rächten sich arme französische Landarbeiter zusammen mit der verarmten französischen Landbevölkerung an den noch ärmeren Billiglohnarbeitern aus Italien. Man erschlug höchstwahrscheinlich 17, vielleicht 150 italienische Gastarbeiter mit Spaten, Steinen, Knüppeln. Gendarmen tauchten auf. Sie nutzten die Gelegenheit, um im Dorf zu verbreiten, die »Itaker« sorgten für Unruhe, damit der Lynchmob endgültig zur Tat schreiten konnte. Alle Mörder wurden freigesprochen, die Schande endete mit einem skandalösen Gerichtsurteil, der Pöbel jubelte.

Leichtfüßig, fast unbemerkbar, schafft Zeichner und Texter Baru die Übergänge von harten geschichtlichen Schauplätzen zum Küchentisch seiner Kindheit. Hier saufen italienisch-französische Kommunisten, sie erzählen vom Krieg, von der Arbeit und singen immer wieder das »Bella Ciao«. Auf den Seiten 84 bis 92 findet sich komplett eingescannt der originale Einbürgerungsantrag von Barus Vater aus dem Jahr 1936. Faschisten besuchten zuvor die Mutter und drohten mit dem Zwangseinzug für Mussolini. Terzilio Barulea aber wurde lieber Franzose, ging für Frankreich in den Krieg und in deutsche Gefangenschaft. Andere, ein solches Schicksal behandelt der Comic auch, ließen ihr Leben als Partisanen beim Kampf gegen den Faschismus.

Immer wieder spielt das titelgebende Lied eine Rolle. Ob nun Partisanen- oder Reisfeldarbeiterinnen- oder postmodern verstandenes, also oberflächlich ideologie- und geschichtsbefreites Widerstandslied – »Bella Ciao« wird als obrigkeitsfeindliche Melodie verstanden. In der türkischen Stadt Izmir schafften es Schelme im Mai 2020, dass statt des Muezinrufs die Partisanenklage von verschiedenen Minaretten gleichzeitig schallte. Türkische Behörden ermitteln seitdem wegen »Verunglimpfung religiöser Werte«, Ömer Celik, Sprecher der religiös eifernden Regierungspartei AKP erklärte, es hätte sich um eine »abscheuliche Tat« gehandelt.

Obwohl Baru sich mit Identitäten – auch nationalen, ethnischen, politischen, individuellen – beschäftigt, kann der Autor sie nicht ganz ernst nehmen. Seine Figuren demaskieren sich mit ihren verkrampften Versuchen, besonders italienisch oder französisch, gar kommunistisch oder faschistisch zu sein, immer wieder selbst. Die »Itaker« versuchen ihr Image loszuwerden, indem sie einfach nicht mehr ihre Muttersprache sprechen. Die Mussolini-Treuen reden nach der Niederlage einfach nicht mehr besonders gerne über den Krieg. Das Comicprojekt »Bella Ciao« ist als Trilogie zum Thema Integration angelegt: Welchen Preis bezahlt man als Individuum, um vom »Ausländer« und »Einwanderer« zum »Mitbürger« zu werden? 136 Seiten liest man an einem Abend, das Buch ist heiter, nicht bleischwer.