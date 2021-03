Aufschwung nicht für alle

REUTERS/Tom Brenner Weit weg von der lohnabhängigen Bevölkerung werden die Entscheidungen im US-Kapitol getroffen

Eine Riesensumme umfasst das Konjunkturpaket, das am Samstag im US-Senat verabschiedet wurde. »Das wird für so viele Menschen so einen großen Unterschied machen«, erklärte Präsident Joseph Biden im Weißen Haus. Mit dem Paket werde dringend benötigte Hilfe für Erwerbslose und Familien bereitgestellt. »Dieser Plan bringt uns auf den Weg, das Virus zu besiegen«, ergänzte der Präsident.

Doch für die mittlerweile fast zehn Millionen Erwerbslosen im Land bleibt von den 1,9 Billionen Dollar kaum etwas etwas übrig. Lediglich Zuschüsse zum Arbeitslosengeld von 300 Dollar sind für sie vorgesehen. Biden hatte zwar im Vorfeld 400 Dollar gefordert, doch der rechte Parteiflügel der Demokraten um Joseph Manchin blockierte das Vorhaben. Damit bleiben die Demokraten sogar hinter den Hilfen von Bidens Amtsvorgänger Donald Trump zurück, der im ersten Coronahilfspaket 600 Dollar für Erwerbslose zusätzlich bereitgestellt hatte.

Der Umfang des Maßnahmenbündels entspricht fast zehn Prozent der jährlichen US-Wirtschaftsleistung. Der Kongress hatte erst Ende Dezember ein Hilfspaket in Höhe von rund 900 Milliarden Dollar verabschiedet. Nach der Zuspitzung der Pandemie in den USA hatte der Kongress im vergangenen Frühjahr außerdem schon Konjunkturpakete in Höhe von fast drei Billionen Dollar beschlossen.

Weite Teile der Arbeiterklasse werden von Demokraten überhaupt nicht mehr berücksichtigt. Dean Baker vom »Center for Economic and Policy Research« (Zentrum für Wirtschafts- und Politikforschung) schrieb am Freitag mit Blick auf die jüngste Erwerbslosenstatistik, der Anteil der Langzeiterwerbslosen sei um zwei Prozentpunkte auf mittlerweile 41,5 Prozent gestiegen. »Das ist weitaus mehr als in früheren Rezessionen, in denen der Anteil tendenziell nicht viel mehr als 20 Prozent erreichte.« Nur während der »Großen Rezession« nach der Finanzkrise von 2007 sei dieses Niveau überstiegen worden, mit einem Höchststand von fast 45 Prozent. »Das deutet darauf hin, dass die Erwerbslosigkeit stark auf Menschen konzentriert ist, die zu Beginn der Rezession ihren Arbeitsplatz verloren haben, und nicht auf Beschäftigte, die relativ kurze Zeiträume der Erwerbslosigkeit durchlaufen«, so Baker.

Die Parteiführung der Demokraten hat ihre Versprechen aus dem Wahlkampf längst über Bord geworfen. Aus den noch im Januar versprochenen 2.000 Dollar Soforthilfe für Familien wurden schon vor Beginn der Verhandlungen im Kongress 1.400 Dollar, weil Biden kurzerhand die schon ausgezahlten 600 Dollar aus dem letzten Hilfspaket einrechnete.

Christoph Scherrer, Professor für Globalisierung und Politik an der Universität Kassel, sagte am Montag gegenüber jW: Nachdem Trump nicht wiedergewählt worden war, seien die republikanischen Politiker zu ihrer traditionellen, den Sozialstaat beschneidenden Haltung zurückgeschwenkt. Entsprechend seien sie nicht Trump gefolgt, der sich für eine hohe, einmalige Finanzhilfe aussprach. Das Patt im Senat mache die Biden-Präsidentschaft abhängig von konservativen Demokraten, die in Konkurrenz zu republikanischen Kandidaten um ihre Wiederwahl fürchteten, so Scherrer. Das Hilfspaket am Samstag wurde im Senat mit Stimmen von 50 Demokraten gegen 49 Republikaner abgestimmt. Ein republikanischer Senator fehlte krankheitsbedingt. Im Fall eines Patts hätte die demokratische Vizepräsidentin Kamala Harris die entscheidende Stimme abgeben können, um das Paket durchzusetzen.

Harris macht von ihrer Macht nur Gebrauch, wenn es den Reichen nützt. Die lange versprochene Mindestlohnerhöhung auf 15 Dollar ist ein weiteres geplatztes Wahlkampfversprechen. Die demokratische Senatorin Elizabeth MacDonough hatte angekündigt, gegen die Maßnahme zu votieren. Harris hätte deren Votum allerdings leicht überstimmen können – entschied sich aber dagegen. Rund 32 Millionen Beschäftigte im Niedriglohnsektor bekommen nun keine Gehaltserhöhung.