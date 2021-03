Paul Zinken/dpa

Die Rote Hilfe Berlin solidarisiert sich mit dem Hausprojekt »Rigaer 94« in Berlin-Friedrichshain. In einer Pressemitteilung vom Sonntag heißt es:

Die Rote Hilfe Berlin solidarisiert sich mit der Rigaer 94 angesichts der massiven Kampagne, die von angeblichen Eigentümervertretern, Presse, Senat und Justiz gegen das rebellische Hausprojekt im Friedrichshainer Nordkiez gefahren wird. Selten konnte man beobachten, wie offensichtlich die vielen Machtmittel des Staates zur politischen Repression gegen widerständige Strukturen eingesetzt werden und wie verlogen das Gerede vom Rechtsstaat ist.

Wenn Innensenator Andreas Geisel in internen Mails fantasiert, dass die Bewohner*innen nicht wollten, »dass ihre Verteidigungsvorkehrungen in den Wohnungen und ihr Waffenlager (…) auf dem Dachboden bekannt werden«, wird mehr als deutlich, dass das Gefasel vom Brandschutz schlichtweg die Schutzbehauptung ist für den nächsten Versuch, die Rigaer 94 zu räumen. Gerade auch, weil die Bewohner*innen der Rigaer 94 immer wieder betonen, dass sie eine*n unabhängige*n Brandschutzgutachter*in ohne Probleme in ihr Haus lassen würden und zuletzt erst im November 2020 auch gelassen haben.

Plötzlich sollen jedoch an den für Mietsachen zuständigen Gerichten vorbei, allein auf Grundlage der vermeintlichen Brandschutzgefahr im Eilverfahren vor dem Kammergericht Fakten geschaffen werden. Das Kammergericht hat nun wie erwartet im Eilverfahren für die Eigentümer und damit letztlich auch gegen ein Eilrechtsschutzinteresse der Bewohner*innen entschieden. In dem Schnellverfahren hat das Gericht die Bewohner*innen aufgrund der angeblich so drängenden Gefahr eines Brandes in ihrem eigenen Haus noch nicht einmal von dem Antrag der Gegenseite informiert, bevor es seine bereits vorbereitete Entscheidung traf. So sieht politische Justiz aus. Auch die Entscheidung des Kammergerichtes – entgegen sämtlichen bisherigen höchstrichterlichen Entscheidungen –, die Vertretungsvollmacht des selbsterklärten Eigentümervertreters anzuerkennen, ist Teil dieser politischen Justiz.