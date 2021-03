Jugend in Aufruhr

AP Photo/Leo Correa/dpa Tausende protestieren auf den Straßen Dakars gegen die Verhaftung des Oppositionellen Ousmane Sonko (5.3.2021)

Im Senegal hat ein vorgeblicher Strafrechtsfall eine Protestlawine vor allem unter jungen Erwachsenen losgetreten. Anfang Februar war der populistische Präsidentschaftskandidat Ousmane Sonko von einer Angestellten eines Schönheitssalons wegen »Vergewaltigung unter Androhung von Waffengewalt« angezeigt worden. Im Gegenzug prangerte der Vorsitzende der 2014 gegründeten Partei Pastef (»Patrioten des Senegal für Arbeit, Ethik und Brüderlichkeit«) eine »politische Verschwörung« an, mit der verhindert werden solle, dass er bei der Präsidentschaftswahl in drei Jahren kandidieren kann.

Nachdem am vergangenen Mittwoch Anhänger von Sonko dessen Fahrzeugkonvoi, mit dem er zu einer Gerichtsanhörung fuhr, mit Protesten begleitet hatten, nahm die Polizei ihn unter den Vorwürfen der »Störung der öffentlichen Ordnung« und der »Teilnahme an einer nichtgenehmigten Demonstration« fest. Die Polizei nahm ihn daraufhin unter dem Vorwurf »Störung der öffentlichen Ordnung« und »Teilnahme an einer nicht genehmigten Demonstration« fest. Am Freitag entschied ein Gericht, dass der Oppositionspolitiker in Gewahrsam bleiben müsse.

In verschiedenen Stadtvierteln der Hauptstadt Dakar brannten nach Sonkos Festnahme Barrikaden, Studierende demonstrierten an der Universität Cheikh Anta Diop, und einige französische Supermärkte wurden verwüstet. Mindestens fünf Menschen starben nach Angaben von Reuters bislang bei den Protesten, seit Montag sind die Schulen für eine Woche geschlossen. Politiker wie der sozialistische Bürgermeister Dakars, Barthélémy Dias, Expremierminister Abdoul Mbaye und der frühere Energieminister Thierno Alassane Sall solidarisierten sich mit Sonko. Ebenso die Bewegung »Front für eine populäre und panafrikanische antiimperialistische Revolution« (Frapp), deren Sprecher Guy Marius Sagna seit vergangenem Jahr wegen eines gegen die Exkolonialmacht Frankreich gerichteten Kommuniqués im Gefängnis sitzt. Auch die linke Diaspora in Paris protestierte gegen die Repression der Polizei und forderte die sofortige Freilassung aller politischen Gefangenen. Ebenso wie die Opposition im Senegal befürchten sie, dass Präsident Macky Sall eine dritte Amtszeit anstrebt, obwohl die Verfassung das verbietet. »Free Senegal« ist der neue Slogan, der in den sozialen Netzwerken die Runde macht.

Auf der anderen Seite meint nicht nur Ibrahima Sené, Vorsitzender der ehemals kommunistischen Unabhängigkeits- und Arbeiterpartei (PIT), dass die Mobilisierung um die »prodemokratischen« Proteste »im In- und Ausland organisiert werden«. Am Freitag schrieb er in einem Beitrag für das Nachrichtenportal senego.com: »Angesichts einer Verschwörung dieses Ausmaßes sollten sich Patrioten, Republikaner und Demokraten im Senegal (…) zusammenschließen und mobilisieren, um unser Land zu retten, die Souveränität unseres Volkes über seine natürlichen Ressourcen, seine demokratischen und zivilen Errungenschaften zu verteidigen.« Auch wenn er damit gegen den Strom schwimme, finde er es falsch zu behaupten, dass gegen eine Diktatur gekämpft werde.

Auch von anderen Seiten werden Appelle laut, den »Frieden im Land« nicht zu gefährden. So erklärte Alioune Sall, Direktor des Thinktanks Afrikanisches Zukunftsinstitut, ein »Aufstand« sei »nicht die Lösung«. UN-Generalsekretär António Guterres sagte am Freitag: »Die Proteste müssen friedlich bleiben, und die Sicherheits- und Polizeikräfte müssen sich zu jeder Zeit an internationale Menschenrechtsstandards halten.«

Der für die Ermittlung gegen Sonko verantwortliche Beamte Oumar Touré verkündete derweil am Sonntag in einem von verschiedenen Medien abgedruckten offenen Brief seinen Rückzug. Darin erklärte Touré, er werden unter dem Vorwurf, auf der Seite des Oppositionspolitikers zu stehen, vom senegalesischen Geheimdienst verfolgt, und sein Leben sei gefährdet. Zudem appellierte er an die Protestierenden, nicht den Rücktritt des gewählten Präsidenten zu fordern, sondern den Wahltermin abzuwarten: »Aber trotzdem müssen der Innenminister, der Justizminister und der Staatsanwalt des Départements Dakar von ihren Posten zurücktreten.«