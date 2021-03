Klare Prioritäten

Gareth Fuller/PA Wire/dpa Zeugnis unmenschlicher Abschottungspolitik: Schlauchboote von durch die britische Grenzpolizei aufgegriffenen Flüchtlingen in Dover (28.2.2021)

Wer der Wirtschaft und dem Gesundheitswesen nutzt, hat relativ gute Chancen, nach Großbritannien einreisen zu können. Wer hingegen als Flüchtling per Schlauchboot über den Ärmelkanal auf die Insel gelangen möchte, hat schlechte Karten. Was bereits in der Vergangenheit galt, dürfte in Zukunft noch mehr gelten. Das geht aus verschiedenen, im Laufe der vergangenen Tage vom britischen Innenministerium angekündigten Maßnahmen und Gesetzesinitiativen hervor.

Anfang vergangener Woche berichtete die den regierenden Konservativen nahestehende Tageszeitung The Times über einen Vorstoß von Innenministerin Priti Patel, nach dem für sogenannte Schleuser bald lebenslange Haft als Höchststrafe möglich sein könnte. Schon jetzt droht Menschen, die Geflüchteten bei der »illegalen Einreise« nach Großbritannien helfen, eine 14jährige Gefängnisstrafe. Die Times zitierte einen Sprecher des Innenministeriums mit den Worten, die geplanten Verschärfungen sollten »in den kommenden Wochen« näher vorgestellt werden.

Bereits im vergangenen Jahr wurde der Ärmelkanal zunehmend militarisiert, inzwischen setzt London neben Aufklärungsdrohnen auch Schnellbote der Marine zur Abschottung ein. Ziel dieser Mobilisierung sind Menschen, die sich überwiegend von der französischen Hafenstadt Calais aus auf den Weg Richtung Großbritannien machen. Allein in den ersten Monaten dieses Jahres sollen sich bereits mehr als 500 Menschen auf die gefährliche Überfahrt in meist nicht seetauglichen Schlauchbooten begeben haben, wie aus Zahlen des Innenministeriums hervorgeht, die die Tageszeitung The Guardian am 1. März zitierte. Demnach sei die Zahl der Überquerungen 2021 bereits um 40 Prozent höher als im selben Zeitraum des Vorjahres. Im vergangenen Jahr zählte das britische Innenministerium insgesamt 8.417 Überfahrten.

Wer es trotz der Verfolgung durch die Marine geschafft hat, britischen Boden zu betreten, macht mit dem vom Innenministerium installierten Unterbringungssystem für Geflüchtete Bekanntschaft. Dieses ist weitgehend an Privatunternehmen ausgelagert, die wegen der Coronapandemie leerstehende Hotels und Jugendherbergen anmieten oder Kasernen nutzen, die aufgrund von Baufälligkeit von der Armee geräumt wurden.

Eine solche, die »Napier-Baracken« in der südenglischen Grafschaft Kent, machte in den vergangenen Wochen als Coronahotspot Schlagzeilen. Bei vom britischen Gesundheitswesen NHS im Januar in der Kaserne durchgeführten Coronatests erwiesen sich von den insgesamt rund 500 Bewohnerinnen und Bewohnern 137 als mit dem Virus infiziert. In einem anschließend erstellten Bericht wurde unter anderem kritisiert, dass es in den Baracken überhaupt keine Möglichkeiten zur Selbstisolation gegeben habe. Vielmehr seien Infizierte auf alle Gebäude der Kaserne aufgeteilt worden, wie das Onlineportal Immigration News am Montag berichtete. Zwar seien die Behausungen mittlerweile weitgehend evakuiert worden, auch weil es dort vor wenigen Wochen gebrannt habe, so das Portal weiter. Inzwischen sei aber geplant, das Lager wieder voll zu belegen.

Doch über diese Themen spricht das Innenministerium in London nicht so gerne. Mehr Raum erhalten hingegen die Gesundheitsberufe, die der sogenannten Shortage Occupation List hinzugefügt wurden. Bei dieser handelt es sich um eine auf der Internetseite des Innenministeriums zusammengestellte Auflistung von Berufen, für welche in Großbritannien Nachwuchskräfte fehlen. Seit Beginn dieses Jahres bekommt, wer einwandern möchte und das Glück hat, einem auf der Liste stehenden Beruf nachzugehen, 20 Punkte gemäß einem neuen System angerechnet. Zusätzlich machten gute Englischkenntnisse sowie die Erfüllung einer Reihe weiterer Kriterien es zu einer Leichtigkeit, die erforderlichen 70 Punkte für die Einreiseerlaubnis zusammenzubekommen, erklärte das Innenministerium in einer Mitteilung am Donnerstag. Ohne Umschweife heißt es weiter: »Damit stellen wir sicher, dass Unternehmen und öffentliche Dienstleister in ganz Großbritannien Zugang zu den besten und intelligentesten Talenten aus der ganzen Welt haben.«