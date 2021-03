Polizeigewalt und kein Ende

imago images/ANE Edition Aufgebot an Einsatzkräften in Athen, um Proteste gegen Polizeigewalt auseinanderzutreiben (7.3.2021)

Ein Fall von Polizeigewalt bei einer Kontrolle der Coronaauflagen hat in Athen wütende Proteste ausgelöst. Am Sonntag nachmittag hatte sich in Onlinenetzwerken ein Video verbreitet, das zeigt, wie ein Mann von einer Gruppe Polizisten wiederholt mit Schlagstöcken traktiert wird, während er immer wieder »Es tut mir weh!« schreit. Als Reaktion versammelten sich am Abend mehrere hundert Menschen in Nea Smyrni, einer Vorstadt Athens, um gegen Polizeigewalt und die »Junta« – die Regierung – zu protestieren. Beamten setzten Tränengas und Blendgranaten gegen die Protestierenden ein.

Die Polizei erklärte zu dem Vorfall, sie habe eine Motorradpatrouille zu dem Platz in Nea Smyrni geschickt, nachdem es zahlreiche Beschwerden über die Missachtung der Coronaauflagen gegeben hätte. Die Beamten seien dort aus einer Menge von 30 Menschen attackiert worden. Zwei Polizisten seien verletzt, elf Menschen festgenommen worden. Das griechische Nachrichtenportal ekathimerini.com zeichnete anhand weiterer veröffentlichter Videos ein anderes Bild. Demnach hätten sich friedlich verhaltende Menschen mit der Polizei unterhalten, als sie plötzlich von Beamten mit Schlagstöcken angegriffen wurden.

Am Montag kritisierte auch der Generalsekretär der Polizeigewerkschaft, Stratos Mavroeidakos, den Gewalteinsatz seiner Kollegen. »Es gibt Regeln, wie man handelt«, sagte er im griechischen Nachrichtensender Skai. Seine Kollegen hätten niemanden schlagen dürfen. Zudem leiteten das Ministerium für Bürgerschutz und die Staatsanwaltschaft von Athen Untersuchungen ein.

Neben den oppositionellen Parteien »Bewegung für den Wandel« und Syriza steht jedoch auch für die Kommunistische Partei Griechenlands (KKE) fest: »Die Regierung von Nea Dimokratia trägt die volle Verantwortung für die aktuellen Angriffe der Polizeikräfte gegen die Bewohner von Nea Smyrni.« Die Unterdrückung, die täglichen Vorfälle von Polizeigewalt, die militärischen Patrouillen der Einsatzkräfte in Nachbarschaften und auf Plätzen seien bewusst betriebene Regierungspolitik, um den Menschen die Entwicklung der Pandemie anzulasten. (AFP/jW)