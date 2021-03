Corona-Ausbruch in Fleischwerk Rheinstetten

Friso Gentsch/dpa In Fleischbetrieben, so wie hier im niedersächsischen Dissen, kommt es seit Beginn der Pandemie immer wieder zu Ausbrüchen (Dissen, 18.5.2020)

Rheinstetten. In einem Fleischwerk von Edeka Südwest im badischen Rheinstetten sind dutzende Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert. Ein Sprecher des Landratsamts Karlsruhe berichtete am Donnerstag von 69 positiv Getesteten und 140 Kontaktpersonen, die in Quarantäne bleiben müssten. In einem Fall sei die zuerst in Großbritannien nachgewiesene mutierte Variante des Virus bestätigt worden. Weil das Infektionsgeschehen nicht diffus sei und die Kontakte gut nachverfolgt werden könnten, habe der Ausbruch zunächst keine Folgen wie etwaige Ausgangsbeschränkungen, sagte der Sprecher. Ein Sprecher von Edeka Südwest erklärte, im Rahmen betriebsinterner Testungen sei vergangene Woche bei zwei Mitarbeitern eine Infektion nachgewiesen worden. Anfang dieser Woche seien weitere Fälle hinzugekommen. Weitere Tests hätten keine positiven Befunde mehr ergeben. In dem Betrieb arbeiten demnach 1.200 Menschen. Seit Beginn der Pandemie hat es immer wieder größere Ausbrüche in Schlachthöfen und fleischverarbeitenden Betrieben gegeben. (dpa/jW)