Neu erschienen

Position

Im Magazin der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend (SDAJ) schreibt der ehemalige stellvertretende Generalstaatsanwalt der DDR, Hans Bauer, über »Recht im Sozialismus«. Ein Beton- und Stahlbetonbauer berichtet: »Corona wird als Ausrede für alles benutzt: Es wird weniger ausgebildet, überall wird erzählt, dass die Arbeitsplätze nicht mehr sicher seien, und nächstes Jahr will man sogar in einen eigenen Haustarifvertrag wechseln, um sich nicht mehr an den Bautarif halten zu müssen.« Schwerpunkt des Heftes ist das Thema »Justiz«. (jW)

Position. Magazin der SDAJ, Heft 1/2021, 47 Seiten, 1,70 Euro, Bezug: Verein Position e. V., Hoffnungstr. 18, 45127 Essen, E-Mail: position@sdaj-netz.de

Graswurzelrevolution

In der Graswurzelrevolution schreibt Johann Bauer über Donald Trump als »Wutunternehmer«. Tinet Elmgren hat sich mit der »unsichtbaren Arbeit der Frauen« beschäftigt: »Im weltweiten Vergleich leisten dänische Männer die meiste Zeit an unbezahlter Arbeit, aber ihr Anteil ist immer noch geringer als derjenige der norwegischen Frauen, die statistisch am wenigsten unbezahlte Arbeit verrichten.« Sebastian Schubert geht der Frage nach, ob sich bei den Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie etwas verändert hat. (jW)

Graswurzelrevolution, Jg. 50/Nr. 457, 24 Seiten, 3,80 Euro, Bezug: Verlag Graswurzelrevolution, Abo und Vertrieb, Vaubanal­lee 2, 79100 Freiburg, E-Mail: abo@graswurzel.net

SoZ

Moritz Binzer schreibt über die »Klassenfrage in der Klimafrage und das Fliegen«. Drei Viertel des Energieverbrauchs durch Flüge gingen »auf die Kappe der reichsten zehn Prozent«. 80 Prozent der Menschheit hätten »noch nie ein Flugzeug von innen gesehen«. Volker Brauch erläutert das »Millionengeschäft« mit Secondhandkleidung. Rund die Hälfte der in Sammelcontainer eingeworfenen Altkleidung wird über den Secondhandhandel im Ausland verkauft: »Altkleider, die quasi zum Nulltarif eingesammelt werden, werden zu Geld gemacht.« Violetta Bock berichtet über eine Gedenkveranstaltung für den verstorbenen Gewerkschaftsaktivisten Christian Krähling. Eine ehemalige Betriebsrätin bei einem Zeitungszusteller schreibt über ihren Alltag: »Viel Arbeit, wenig Geld«. (jW)

SoZ – Sozialistische ­Zeitung, Jg. 36/Nr. 3, 24 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: Verein für solidarische Perspektiven e. V., Regentenstr. 57–59, 51063 Köln, E-Mail: ­redaktion@soz-verlag.de