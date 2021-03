Hohe Mieten: Zahl der Pendler steigt

Berlin. Hohe Mieten in den Großstädten führen aus Sicht der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) zu einer steigenden Zahl an Pendlern. »Weil das Wohnen in Deutschlands Großstädten für viele Beschäftigte nicht mehr bezahlbar ist, bleibt für sie als Alternative oft nur stundenlange Fahrerei«, erklärte der Vorsitzende Robert Feiger am Sonnabend laut einer Mitteilung der Gewerkschaft. Feiger beruft sich auf jüngste Zahlen der Bundesagentur für Arbeit, nach denen im ersten Halbjahr 2020 rund 13 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte hierzulande täglich ihre Stadt oder ihren Landkreis auf dem Weg zur Arbeit verließen. Das waren rund 200.000 mehr als ein Jahr zuvor. (dpa/jW)