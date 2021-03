Deutsche Bank: Streik Beschäftigter geht weiter

Essen. Mit einem Autokorso rund um die Essener Zentrale wollen Beschäftigte der Deutsche Bank Direkt GmbH am Montag protestieren. Sie streiken bereits seit fünf Wochen für mehr Gehalt. Die Verhandlungen mit der Geschäftsführung verliefen bislang ergebnislos. »Der Arbeitskampf wird so lange fortgeführt, bis die Arbeitgeberseite ein abschlussfähiges Angebot vorlegt«, wird Roman Eberle, der für die Tarifverhandlungen zuständige Verdi-Sekretär, in einer Mitteilung vom Sonntag zitiert. (jW)