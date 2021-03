Myanmar: Ein Toter nach Razzien gegen Partei NLD

Yangon. Trotz Repressionen des Militärs haben auch am Sonntag wieder Tausende Menschen in Myanmar gegen die Junta protestiert. In Mandalay und weiteren Städten des südostasiatischen Landes wurden mehrere Menschen verletzt. In der Nacht zuvor waren außerdem Einsatzkräfte bei Razzien gegen die Anhänger der entmachteten De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi in der größten Stadt Yangon vorgegangen. Ein Parteimitglied sei zu Tode geprügelt, viele weitere festgenommen worden, berichteten Vertreter der Nationalen Liga für Demokratie (NLD). (AFP/jW)