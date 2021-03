Schwere Angriffe im Krieg in Jemen

Sanaa. Die Kämpfe im Jemen zwischen den Ansarollah (»Huthi«) und der von Saudi-Arabien geführten Militärallianz spitzen sich weiter zu. In der ölreichen Provinz Marib im Nordjemen tobten am Wochenende schwere Gefechte, es sind die schwersten Kämpfe seit 2018. Gleichzeitig starteten die Ansarollah eine Angriffswelle mit Drohnen auf Ziele in Saudi-Arabien. Riads Kriegsbündnis flog unterdessen Luftangriffe in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa. Schwere Explosionen erschütterten die Stadt, von den angegriffenen Orten stiegen Rauchwolken auf. (dpa/jW)