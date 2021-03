Myanmar: Weitere Proteste und US-Sanktionen

Yangon. Einsatzkräfte in Myanmar haben am Freitag erneut zahlreiche Proteste gegen den Militärputsch mit Gewalt niedergeschlagen. Unter anderem hätten sie laut Augenzeugen dabei wieder Tränengas und Gummigeschosse eingesetzt. Die USA verhängten neue Strafmaßnahmen gegen das Verteidigungs- und das Innenministerium des Landes, für den Putsch verantwortliche Generäle sowie zwei staatseigene Unternehmen, erklärte US-Außenminister Antony Blinken am Donnerstag (Ortszeit). Der UN-Sicherheitsrat wollte am Freitag (nach jW-Redaktionsschluss) auf Antrag Londons über die Lage in Myanmar beraten. (AFP/jW)