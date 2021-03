Hybrider Krieg gegen die VR China

#RLK2021. Jetzt online ansehen: Vijay Prashad, Direktor des Tricontinental Instituts mit Sitz in Neu-Delhi, widmete sich im Januar 2021 auf der XXVI. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz dem »hybriden Krieg«, den die USA gegenwärtig China aufzwingen. Er machte darauf aufmerksam, dass der Aufstieg Chinas in den vergangenen Jahren zu einer Bedrohung des europäischen und des US-Imperialismus geworden ist. Die USA, laut Prashad derzeit im Niedergang begriffen, aber immer noch mächtig, suchten in der Auseinandersetzung mit der Volksrepublik nach neuen kriegerischen Wegen, ihre Vorherrschaft über den Globus zu sichern. (jW)

jungewelt.de/rlk2021_prashad