Wahl der Delegierten für KP-Parteitag in Kuba

Havanna. In Kuba werden an diesem Donnerstag in allen Provinzen die Delegierten für den VIII. Parteitag der Kommunistischen Partei Kubas (PCC) gewählt. Dieser wird vom 16. bis 19. April 2021 abgehalten. Wie die Parteizeitung Granma meldete, hatten die Basisorganisationen der Partei dafür seit Ende 2020 im Rahmen eines breiten Diskussionsprozesses Tausende Kandidaten nominiert. Die inhaltlichen Themen des Kongresses, bei dem es vor allem um die wirtschafts- und sozialpolitischen Konzepte der Partei geht, sollen von den Delegierten zwischen dem 15. und 20. März analysiert und gegebenenfalls verändert werden.