»Sea-Watch 3« bringt Flüchtlinge nach Sizilien

Rom. Das private Hilfsschiff »Sea-Watch 3« darf 363 aus Seenot gerettete Bootsflüchtlinge in Sizilien an Land bringen. Das teilte die Organisation Sea-Watch mit Sitz in Berlin am Mittwoch auf Twitter mit. Italien habe dem Schiff den Hafen von Augusta in der Nähe von Syrakus auf der Mittelmeerinsel zugewiesen. Dort wurde das Schiff am Abend erwartet. (dpa/jW)