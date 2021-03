Gewerkschaftsprotest bei Flugsicherung

Brüssel/Langen. Bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) formiert sich Widerstand gegen Vorschläge, weitere Teile des deutschen Luftraums von der Kontrollzentrale im niederländischen Maastricht überwachen zu lassen. Die Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF) wie auch die Trade Union Eurocontrol (TUEM) kündigten am Mittwoch entschlossenen Widerstand gegen die Vorschläge an. Sie würden aus ihrer Sicht zu Standortschließungen, Stellenstreichungen und Pensionskürzungen führen sowie das Abtreten dieser Kontrolle über große Teile des deutschen Luftraums an eine neu zu gründende Flugsicherungsorganisation bedeuten. (dpa/jW)