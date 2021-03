Entscheidung über Merz-Kandidatur im April

Meschede/Arnsberg. Die CDU im Hochsauerlandkreis will Mitte April entscheiden, ob sie Friedrich Merz als Kandidat für die Bundestagswahl ins Rennen schickt. Bei der Aufstellungsversammlung will allerdings auch der derzeitige Abgeordnete für den Wahlkreis, Patrick Sensburg, kandidieren. Das teilte der Kreisvorsitzende Matthias Kerkhoff auf Anfrage mit. Am Dienstag abend hatte Exfraktionschef Merz, der im Februar mit seiner Bewerbung für den Parteivorsitz gescheitert war, seine Kandidatur erklärt. (dpa/jW)