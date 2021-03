Mehrere Coronademos in Leipzig geplant

Leipzig. In Leipzig wollen am Sonnabend zahlreiche Menschen gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie demonstrieren. Insgesamt seien bis Mittwoch 14 Demonstrationen angemeldet worden, sagte ein Sprecher der Stadt am Mittwoch. Die Ankündigung für eine Kundgebung in der Nähe des Impfzentrums an der Neuen Messe mit bis zu 1.000 Teilnehmern sei wieder zurückgenommen worden. Geplant sind jedoch mehrere Autokorsos. »Wir bereiten uns auf einen Großeinsatz vor«, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Das Aktionsbündnis »Leipzig nimmt Platz« hat zu Gegenveranstaltungen aufgerufen. (dpa/jW)