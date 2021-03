IG Metall setzt Warnstreiks fort

Frankfurt am Main. Die IG Metall hat am Mittwoch ihre Warnstreiks unter Coronabedingungen fortgesetzt. An den Protesten beteiligten sich bundesweit bis zum Nachmittag rund 20.000 Beschäftigte, wie die Gewerkschaft berichtete. Bis Mitternacht sollte die Gesamtzahl der Teilnehmer an den am Dienstag gestarteten Aktionen noch auf 87.500 steigen. Auch für den Donnerstag hat die Gewerkschaft wieder zu zeitlich beschränkten Arbeitsniederlegungen in der Metall- und Elektroindustrie aufgerufen, unter anderem in Schweinfurt und Gelsenkirchen. (dpa/jW)