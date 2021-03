Coronakrise trifft britische Wirtschaft stark

London. Die britische Wirtschaft wird nach Ansicht von Finanzminister ­Rishi Sunak noch länger brauchen, um sich von dem »ökonomischen Schock« in Folge der Coronapandemie zu erholen. Die Wirtschaftsleistung des Landes sei seit März 2020 um zehn Prozent zurückgegangen, und mehr als 700.000 Menschen hätten ihre Jobs verloren. »Der Schaden, den das Coronavirus angerichtet hat, ist heftig«, sagte Sunak am Mittwoch in London bei der Vorstellung seines Haushaltsplans. Um die Kosten der Coronapandemie zu stemmen, nimmt Großbritannien in diesem Fiskaljahr 355 Milliarden Pfund Schulden auf – das entspricht dem Finanzminister zufolge 17 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung und so hohen Schulden wie zuletzt in Kriegszeiten. (dpa/jW)