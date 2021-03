Elf Menschen in Ägypten hingerichtet

Kairo. In Ägypten sind am Dienstag morgen elf Menschen hingerichtet worden. Die Todesstrafe sei im Gefängnis von Borg El-Arab in der Nähe von Alexandria vollstreckt worden, hieß es von namentlich nicht genannten Sicherheitsleuten. Die Häftlinge seien wegen Mordes verurteilt worden. Bereits am Sonnabend waren fünf Menschen im nordöstlichen Ismaila hingerichtet worden, darunter drei Frauen. Die Organisation Amnesty International hatte im Dezember eine »entsetzliche« Hinrichtungswelle in Ägypten angeprangert. (AFP/jW)